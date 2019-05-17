Eymen, Hindistan’a tedavi olmaya gitti

BUGÜN NELER OLDU

Bayraklı ilçesinde yaşayan Bahar Bulut ve Gökhan Bulut çiftinin oğulları Eymen, 8 ay 1 haftalıkken özel bir hastanede normal doğum ile dünyaya geldi. Anne Bahar Bulut, doğumdan sonra kuvöze alınan Eymen'in, geriye doğru yattığını gördü, ancak iddiaya göre hemşireler bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Hastane çıkışı da Eymen'in sürekli olarak geriye doğru kasılmaya devam etmesi üzerine aile, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tahliller sonucunda, Eymen'in doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve selebral palsi (SP) teşhisi konuldu. 4 ay önce, anne Bahar Bulut, Eymen'in Hindistan'da kök hücre tedavisi olabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu. Anne Bulut'un yardım çağrısının ardından Eymen'in Hindistan'a gitmesi için gereken 50 bin lira toplandı. Bunun üzerine Bahar Bulut ve oğlu Eymen, iki hafta önce Hindistan'a gitti. Hindistan'da bulunan Neurogen Hastanesi'nde Eymen'in kalça kemiğinden alınan hücre, omurilik sıvısına nakledildi. Anne Bulut, "Hayalimiz gerçek oldu. Şu anda bile durumunda gelişme var" dedi.