Göztepe’de Serdar sevinci

SÜPER Lig'de bu hafta kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor'a karşı forma giyemeyen ve yoğun tedavi programı uygulanan Serdar Gürler, sabah idmanında takımla birlikte çalıştı.
Tecrübeli futbolcunun Pazar günkü mücadelede ilk 11'deki yerini alabileceği öğrenilirken, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome'dan ise beklenen iyi haber gelmedi.
JEROME OLMAZSA DENİZ
Sakatlanan Yasin ve dizinde sorun olan Jerome çalışmalara katılamadı. İki oyuncunun da durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın kırmızı kart cezalısı Wallace Reis'in yerine savunmanın göbeğinde orta saha oyuncusu olan Alpaslan Öztürk'e
şans vermesi bekleniyor. Jerome'un yetişmemesi halinde Deniz Kadah'ı santrfora çekmeyi planlayan Tuna, "Bursa'ya kesinlikle galibiyet için gideceğiz. Hiçbir mazeretimiz yok"
diye konuştu.