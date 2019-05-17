Göztepe’de Serdar sevinci

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de bu hafta kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor'a karşı forma giyemeyen ve yoğun tedavi programı uygulananTecrübeli futbolcunun Pazar günkü mücadelede ilk 11'deki yerini alabileceği öğrenilirken, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome'dan ise beklenen iyi haber gelmedi.Sakatlanan Yasin ve dizinde sorun olan Jerome çalışmalara katılamadı. İki oyuncunun da durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın kırmızı kart cezalısışans vermesi bekleniyor. Jerome'un yetişmemesi halinde Deniz Kadah'ı santrfora çekmeyi planlayan Tuna,diye konuştu.