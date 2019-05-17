İş sözü verildi grevini bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı ve buna tepki olarak belediye önünde ölüm orucuna başlayan Ömür Kara'ya yeniden işe alınma sözü verildi. Başkan Serdar Aksoy, eylemin 3. gününde Ömür Kara'nın yanına giderek, "Seni işe geri alacağım" dedi. Geçtiğimiz günlerde Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı 284 işçi arasında bulunan Ömür Kara, belediye binası önünde açlık grevi başlattı. Belediye binası önünde yatıp kalkmaya başlayan Kara, zor günler geçirdi. İşten çıkarıldığı için hayatının alt üst olduğunu belirten Kara, borçlarını ödeyemez hale geldi ve kirada yaşadığı evini boşaltmak zorunda kaldı. 5 yıllık eşini de annesinin evine gönderen Kara, işe geri dönmek için başlattığı ölüm orucu sonuç verdi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kara'yı işe geri alacağının sözünü verdi. Önümüzdeki hafta tekrar işe gireceğini belirten belediyenin kültür merkezinde görevli Kara, "Ölüm orucunda başkanımız yanıma geldi. Ben abimle birlikteydim. Benimle 15 dakika boyunca konuştu ve yardımcı olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta cuma günü tekrar işe geri döneceğim" diye konuştu.