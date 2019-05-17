Kazada motosikletin ayağı bacağının arkasına saplandı

İZMIR'IN
Çeşme ilçesinde, motosikleti sürücüsü Uğur Hakan Taylan mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motor metrelerce sürüklenirken, kazada motosikletin ayaklığı Uğur Hakan Taylan'ın baldırına saplandı. Motoru kullanan yeğeniyle birlikte baldırına saplanan ayaklığı çıkarmaya çalışan Taylan, başarılı olamayınca 112 Acil Sağlık'tan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyeden yardım isteyerek, motosikletin ayaklığını kestirdi. Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Hakan Taylan ameliyata alındı. Taylan'ın baldırına saplanan motosiklet ayaklığı çıkarıldı.