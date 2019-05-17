Önce Kıbrıs, şimdi İtalya

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyen, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde yurt dışına yaptığı ziyaretlerle adından sıkça söz ettirmişti. Seferihisar Belediye Başkanı sıfatıyla yurt dışına 175 kez çıkan Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı henüz 1 ay olalı 3-5 Mayıs tarihleri arasında eşi Neptün Soyer ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne KKTC'ye gitti. Soyer çifti, Gazimağusa'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı. Tunç Soyer, şimdi de İtalya'da 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Cittaslow Çalıştayı'na katılmak üzere meclisten karar çıkarttı.Önceki gün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Soyer'in söz konusu etkinliğe katılmak üzere 19-24 Haziran tarihleri arasında görevli izinli sayılmasına ilişkin karar alındı. Meclis kararında Soyer'in konaklama, yurtiçi ve yurtdışı ulaşım ücretleri (şehiriçi ulaşım ve yurtdışı uçak biletleri), harcırah ve yasal giderlerinin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı vb giderlerin) Özel Kalem Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.Soyer'in aynı tarihlerde tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'a gidip partilisi Ekrem İmamoğlu'na destek olmak yerine İtalya'yı tercih etmesi büyük şaşkınlık yarattı. YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı vermesinin ardından Soyer katıldığı çeşitli etkinliklerde partisinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamasında bulunmuş, başta CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili de söz konusu tarihte İstanbul'da olacaklarını açıklamışlardı.