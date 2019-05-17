Otobüs klimaları tasarruf kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda her gün yaklaşık 2 milyon İzmirlinin kent içinde bir yerden bir yere giderken bindikleri belediye otobüslerinde konforu artırmak, vatandaşların sıcak yaz aylarında daha huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla ESHOT ve İZULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki belediye otobüslerinin tamamını klimalı yapmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda yeni otobüs alımlarında şartnamelere klima şartı kondu. Yeni otobüsler geldikçe ekonomik ömrünü tamamlayan klimasız otobüsler filodan çıkarıldı. Zaman içinde ESHOT bünyesindeki 1500 otobüsün tamamı klimalı hale getirildi. Klimaların sıcak yaz aylarında tam randımanlı çalışması için de her yıl şubat ayında belediye otobüsleri seferleri aksatmayacak şekilde atölyelere çağrılarak mayıs ayı başına kadar önleyici bakım adı altında filtreleri değiştirildi, periyodik bakımları yapıldı. Böylece sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı, bunaltıcı sıcakların yaşandığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında belediye otobüslerine binen vatandaşların seyahat esnasında sıcaktan olabildiğince az etkilenmesi amaçlandı.Bugüne kadar düzenli olarak yapılan bakımlar bu yıl tasarruf tedbirlerine takıldı. Geçtiğimiz aylarda belediye yönetiminin kendisine bağlı birimlere 'Tasarruf tedbirleri' adı altında yayınladığı genelge kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü, bu sene 1500 araçlık otobüs filosunda sadece 50 otobüse periyodik bakım yapılabildi. Diğer 1450 otobüs tasarruf tedbirlerine takıldı. Durum böyle olunca geçtiğimiz yazdan bu yana kullanılan filtreler de değiştirilmedi. Atölyelere çağrılan araçların klimalarına sadece hava tutulmakla yetinildi. Uzmanlar periyodik bakım yapılmayan klimaların halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.