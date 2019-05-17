Polisten kaçarken 3. kattan düştü

BUGÜN NELER OLDU

Şehzadeler'de geçtiğimiz gece evriye gezen polis ekipleri, atıl durumda bulanan eski ilahiyat fakültesi binasında hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark etti. Polisi görünce kaçan şüphelilerden M.D. üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, daha sonra ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer 2 şüpheliyi de yakalayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.