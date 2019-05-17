TCDD’ye ait eski depo küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

eski Kepsut Caddesi üzerinde bulunan tren yolu hemzemin geçidi yanında bulunan binada akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. TCDD'ye ait eski depo müdürlüğü olarak kullanılan tek katlı binada çıkan yangını durakta otobüs bekleyen vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangına müdahale etti. Uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Boş bina kullanılmaz hale geldi.