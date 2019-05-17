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Yasa dışı ava geçit verilmedi

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Yasa dışı ava geçit verilmedi
İZMIR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz patlıcanı ve diğer su ürünlerinin yasa dışı yollardan avlanılarak yurt dışına çıkarılmasına yönelik Güzelbahçe, Urla Çeşme, Aliağa ve Dikili ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Denetim sonucu 16 bin lira tutarında 10 adet idari para cezası uygulandı. Bunun dışında 22 adet algarna takımına, 3 adet algarna ağına, 6 adet algarna halatına, 3 adet algarna çerçeveye, 6 adet trol ağına, 1 adet ırgataya el kondu. Ayrıca 1 ton 240 kilogram yani yaklaşık 5 bin 600 adet deniz patlıcanı ve 5 adet böcek denize iade edildi.
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Yasa dışı ava geçit verilmedi
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