Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yolda bulduğu cüzdanı Çinli sahibine teslim etti

Yolda bulduğu cüzdanı Çinli sahibine teslim etti

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Yolda bulduğu cüzdanı Çinli sahibine teslim etti
İZMIR'IN Aliağa ilçesinde Polat Cihan isimli vatandaş, geçtiğimiz akşam Aliağa İlköğretim Okulu yakınlarında yürürken yerde cüzdan olduğunu fark etti. Polat Cihan isimli vatandaş cüzdanı açarak incelediğinde içerisinde 100 Çin Yuanı ve Çin uyruklu vatandaşa ait kartların olduğunu gördü. Polat Cihan, cüzdanı Aliağa Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek yetkililere teslim edip polis merkezinden ayrıldı. Ekipler, cüzdanın sahibi Kevin Jim isimli Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaştı. Kısa sürede polis merkezine gelen Kevin Jim, cüzdanına kavuştu. Jim, Polat Cihan'a ve polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Polat Cihan ise, Kevin Jim'e Atatürk baskılı tshirt hediye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolda bulduğu cüzdanı Çinli sahibine teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN