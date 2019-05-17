Yolda bulduğu cüzdanı Çinli sahibine teslim etti

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa ilçesinde Polat Cihan isimli vatandaş, geçtiğimiz akşam Aliağa İlköğretim Okulu yakınlarında yürürken yerde cüzdan olduğunu fark etti. Polat Cihan isimli vatandaş cüzdanı açarak incelediğinde içerisinde 100 Çin Yuanı ve Çin uyruklu vatandaşa ait kartların olduğunu gördü. Polat Cihan, cüzdanı Aliağa Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek yetkililere teslim edip polis merkezinden ayrıldı. Ekipler, cüzdanın sahibi Kevin Jim isimli Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaştı. Kısa sürede polis merkezine gelen Kevin Jim, cüzdanına kavuştu. Jim, Polat Cihan'a ve polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Polat Cihan ise, Kevin Jim'e Atatürk baskılı tshirt hediye etti.