Altınordu’ya Serdar ve Sinan’dan güzel haber

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de bugün deplasmanda iddiası bulunmayan Giresunspor'u yenerek ilk kez Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haberler geldi. Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle 6 haftadır forma giyemeyen forvet Serdar Deliktaş, Ankara'daki tedavisi sonrası İzmir'e döndü. Sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son 7 maçta görev alamayan stoper Sinan da antremanların büyük bölümünde takımla çalışıyor. İki futbolcu da ilk 6'ya kalınması halinde Play- Off'ta oynayabilecek. Kasığındaki sakatlığından kurtulup, geçen haftaki Boluspor maçında kadroda yer alan santrfor Enes Kubat'ın da Giresunspor deplasmanında süre alması bekleniyor.