Ara tatil müjdesi turizme yarayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil takvimini yeniden düzenledi. Buna göre öğrenciler kasım ve nisan aylarında da birer hafta ara tatil yapacak. Böylece öğrenciler biri yaz, diğeri yarıyıl, ikisi de ara olmak üzere dört kez tatile çıkacak. Yaz tatili 11 hafta, yarıyıl tatili daha önce olduğu gibi 2 hafta, ara tatillerin süresi ise 1'er hafta olacak. Bu tatil düzenlemesi en çok turizmciyi sevindirdi. Kuzey Ege'de aralarında termal otellerinde bulunduğu ve 12 ay hizmet veren turizmciler bu uygulamadan memnuniyetlerini ifade ettiler. Özellikle Kasım ve Nisan ayındaki ara tatilleri ölü sezon olarak nitelendirilen aylarda bir canlılığa sebep olması bekleniyor.

SEZON OLUŞACAK

Edremit'te bir otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen "Turizmi 12 aya yayabilmek sektörde herkesin en büyük hedefi. Bu vesile ile bu karar bizim için çok faydalı oldu. Şubat tatili bizim gibi özelikle termal otellerin, kış turizmi yapan otellerin en kıymetli zamanlarında biriydi. Bunun dört tarihe yayılması bir kasım ayında birde nisan başlarında turizmin ölü diyebileceğimiz zamanlarında böyle bir tatil bizler için çok iyi olacak. Hem de ekonomiye ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu karar çok memnuniyet ile karşıladık" dedi. Edremit'te bir Otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan "Özellikle termal turizm tesislerini ümütlendirdiğini, heyecan verdiğini ve sektör adına sevindirici olduğunu söylemek isterim. Bizde çok mutlu olduk. Turizmin çeşitlendirilmesi anlamında tatillerin de peryodik olarak dörde bölünmesi özellikle kış turizmi yapan tesislerde olumlu bir ivme etkisi gösterecektir. Biz bu haberden çok mutlu olduk" diye konuştu.