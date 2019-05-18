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’de huzur uygulaması

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Balıkesir’de huzur uygulaması
Jandarma ekiplerince Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda 81 aranan kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik yaptığı operasyonlarda, 6'sı kayıp şahıs, 3'ü yabancı uyruklu şahıs, 2 açık cezaevi firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 81 kişi ile arama veya yakalama kaydı bulunan 9 aracı yakaladı. Jandarma ekipleri yapılan operasyonlar esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan ve aranan kişiler Adli makamlara sevk edildi.
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Balıkesir’de huzur uygulaması
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