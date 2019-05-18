Bornova’da 15 kişi işten çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Bornova Belediyesi'nde 15 kişinin işine son verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, işten çıkarmaları kendisi yaptığı açıklamayla duyurdu. Belediyede 19-29 Mart tarihleri arasında işe alınan 11 kişinin iş akdinin tek taraflı sonlandırıldığını belirten Başkan İduğ, "Ocak'tan bu yana işe 50'ye yakın kişi alınmış. 19-29 Mart arasında ise 11 kişi işe alınmış. Ancak bunun olmaması gerekiyordu. İl başkanlığımızı ve Genel Merkezimiz'i (CHP) konuyla ilgili bilgilendirdim. Seçimden 1 gün önce işe alınan olmuş. Bu 11 kişinin dışında 4 kişi de yönetim kurulu kararı alınmadan, mevzuata aykırı bir şekilde iş başı yaptırılmış. Bunu fark ettik. Bu arkadaşlarla da yolları ayırdık. En doğal hakkımı kullanıyorum" dedi. İşe alınan söz konusu personeller Kültür, Mali Hizmetler, Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri'nde görevlendirilmişti.