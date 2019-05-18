Çeşme’de hırsızlara operasyon

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İzmır'deÇeşme polisi, bazı kişilerin çaldıkları eşyaları Ardıç Mahallesi'ndeki bir evde sakladıkları ve ilk fırsatta da satacakları şeklinde gelen ihbarı değerlendirdi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 bin lira değerinde 2 LED televizyon ve 1 drone ele geçirdi. Operasyonda Y.D., M.C.T., V.Y., M.Y. ve V.M. adlı kişileri gözaltına aldı. Altı ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli, işlemleri tamamlanarak, Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. V.Y. ve V.M. adlı şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, yapılan yargılama sonucunda, M.C.T. ve M.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Y.D. adlı zanlı ise tutuklandı.