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, 100 büyük firmayı açıkladı

Giriş Tarihi: 18.5.2019
EBSO, 100 büyük firmayı açıkladı
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2018 yılında üretimden satışlar kriterine göre 100 büyük firma, düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Çalışmayı, üretimden satışlara göre 37 yıldır gerçekleştirdiklerini, 2018'de bir yöntem değişikliği olduğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, merkezi İzmir'de olan firmaların üretim rakamlarını değerlendirmeye aldıklarını, üretimi dışarıda olan ancak vergisini İzmir'de ödeyenlerin çalışmaya dahil edilmediğini, İzmir'de istihdam sağlayan, üretip vergisi veren firmalara göre yapılan bir çalışma olduğunu söyledi. Listenin ilk sırasında Tüpraş- İzmir Rafinerisi yer alırken 2. sırada Petkim, 3. sırada ise İzmir Demir Çelik yer aldı.
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EBSO, 100 büyük firmayı açıkladı
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