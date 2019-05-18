Farklı kültürlerın renklı buluşması

BUGÜN NELER OLDU

YaşarÜniversitesi, 58 ülkeden 256 yabancı öğrenciyi bünyesinde bulunduruyor. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, kısa sürede kentle kaynaşarak adeta bizden biri haline geliyor. Peru'dan Nijerya'ya, Venezuela'dan Güney Kore'ye kadar 58 ülkeden gelen yabancı öğrencilerin katılımıyla Selçuk Yaşar Kampüsünde "Farklı Kültürler Günü" etkinliği düzenlendi. Yabancı öğrenciler, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydi, yemeklerini, danslarını ve kültürlerini tanıttı. Türk öğrenciler hem diğer ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı buldu hem de onlarla birlikte dans edip doyasıya eğlendi. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, "Her yıl yabancı öğrenci sayımız artıyor. Yabancı öğrenciler, çok kültürlülük sayesinde de birçok avantaja sahip oluyorlar" dedi.