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tek yürek

Teknik heyet ve futbolcuları zorlu maça yüzlerce taraftar uğurladı. Teknik direktör da zafer planını hazırladı. Savunmada Borges ve Alpaslan değişikliği var. Jerome yetişmezse Borges ya da Ngando oynayacak

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Göztepe tek yürek

Göztepe, yarın kendisi gibi Spor Toto Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren 33 puandaki Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta mutlaka kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı camia kritik sınav öncesi tek yürek oldu. Takım ve teknik heyet dün uçakla İstanbul'a gitti. Kafileyi yüzlerce taraftar tezahüratlarla ve sevgi gösterileriyle uğurladı. Göztepe son idmanını İstanbul'da yapıp, bu akşam kara yoluyla Bursa'ya geçecek.

SERDAR İYİLEŞTİ, YASİN YOK, JEROME BELİRSİZ
İZMIR temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Gürler iyileşti. Yasin'in ise maça yetişmeyeceği belirtildi. Jerome'un durumu da karşılaşma saatinde belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna, galibiyet planını hazırladı. Maça savunmada; Gassama ve Alpaslan değişikliği ile başlayacak olan Tuna, Jerome yetişmezse orta sahaya Borges ya da Ngando'yu monte edecek.

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Göztepe tek yürek
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