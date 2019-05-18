Göztepe tek yürek

Göztepe, yarın kendisi gibi Spor Toto Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren 33 puandaki Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta mutlaka kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı camia kritik sınav öncesi tek yürek oldu. Takım ve teknik heyet dün uçakla İstanbul'a gitti. Kafileyi yüzlerce taraftar tezahüratlarla ve sevgi gösterileriyle uğurladı. Göztepe son idmanını İstanbul'da yapıp, bu akşam kara yoluyla Bursa'ya geçecek.

SERDAR İYİLEŞTİ, YASİN YOK, JEROME BELİRSİZ

İZMIR temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Gürler iyileşti. Yasin'in ise maça yetişmeyeceği belirtildi. Jerome'un durumu da karşılaşma saatinde belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna, galibiyet planını hazırladı. Maça savunmada; Gassama ve Alpaslan değişikliği ile başlayacak olan Tuna, Jerome yetişmezse orta sahaya Borges ya da Ngando'yu monte edecek.