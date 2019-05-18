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Kazanlar 2 bin 600 hayvan için kaynıyor

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Kazanlar 2 bin 600 hayvan için kaynıyor
İzmır'de ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 135 türde 2 bin 600'e yakın hayvan bulunuyor. Tüm bu hayvanların yiyeceği yemekler ise 4 kişi tarafından hazırlanarak barınaklara bırakılıyor. Yiyecekler, sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma ile özenle hazırlanıyor. Ayı, lemur, maymun ve merkatların çok sevdiği yumurtalardan 100 adedi kazanda kaynamaya koyulurken, diğer kazanda da günde 25 kilo patates hayvanların afiyetle yemesi için haşlanıyor. Soğuk hava deposunda bulunan 400 kilo meyve ve sebze de her gün dolaptan çıkarılarak kasalara yerleştiriliyor. Etçil hayvanlar için ise günde 250 kilo et hazırlanıyor.
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