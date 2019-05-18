Kazanlar 2 bin 600 hayvan için kaynıyor

İzmır'de
ziyaretçi akınına
uğrayan İzmir
Doğal Yaşam Parkı'nda
135 türde
2 bin 600'e yakın
hayvan bulunuyor.
Tüm bu hayvanların
yiyeceği
yemekler ise 4 kişi tarafından hazırlanarak
barınaklara bırakılıyor. Yiyecekler,
sabahın erken saatlerinden itibaren
hummalı bir çalışma ile özenle
hazırlanıyor. Ayı, lemur, maymun ve
merkatların çok
sevdiği yumurtalardan
100 adedi
kazanda kaynamaya
koyulurken,
diğer kazanda
da günde 25
kilo patates hayvanların
afiyetle
yemesi için haşlanıyor. Soğuk hava
deposunda bulunan 400 kilo meyve ve
sebze de her gün dolaptan çıkarılarak
kasalara yerleştiriliyor. Etçil hayvanlar
için ise günde 250 kilo et hazırlanıyor.