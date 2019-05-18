Kazanlar 2 bin 600 hayvan için kaynıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'deziyaretçi akınınauğrayan İzmirDoğal Yaşam Parkı'nda135 türde2 bin 600'e yakınhayvan bulunuyor.Tüm bu hayvanlarınyiyeceğiyemekler ise 4 kişi tarafından hazırlanarakbarınaklara bırakılıyor. Yiyecekler,sabahın erken saatlerinden itibarenhummalı bir çalışma ile özenlehazırlanıyor. Ayı, lemur, maymun vemerkatların çoksevdiği yumurtalardan100 adedikazanda kaynamayakoyulurken,diğer kazandada günde 25kilo patates hayvanlarınafiyetleyemesi için haşlanıyor. Soğuk havadeposunda bulunan 400 kilo meyve vesebze de her gün dolaptan çıkarılarakkasalara yerleştiriliyor. Etçil hayvanlariçin ise günde 250 kilo et hazırlanıyor.