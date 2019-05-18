Nilüfer Ataşehir lüksü vaad ediyor

İzmır'de inşa ettiği marka konutlarla isminden söz ettiren ONAG Yapı, Hüsiyen Divrik ortaklığı ile kentin en hızlı gelişen bölgesinde Nilüfer Ataşehir'i hayata geçiriyor. Proje hem lokasyonu, hem geniş ve ferah daireleri hem de sosyal alanları ve kapalı otoparkı ile fark yaratıyor. Tamamen ailelere göre tasarlanan ve sadece geniş metrekareli 3+1 dairelere yer verilen projede 6 blokta 88 adet konut yer alıyor. Yeni yapıların yoğun olduğu, şehrin tüm ulaşım imkanlarına sahip, AVM'lere, Hastanelere, Metro ve diğer ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde bulunan proje, Mavişehir otoban girişine sadece 1 dakikalık mesafede yer alıyor. Proje lokasyonu sayesinde Mavişehir'in trafiğine girmeden otoban girişiyle İzmir'in her yerine kolayca ulaşım sağlıyor.

EN KALITELI MALZEME

Projede insan hayatını kolaylaştıracak tüm detayların düşünüldüğünü ve en lüks haliyle inşa edildiğini belirten ONAG Yapı yönetim kurulu başkanı Niyazi Gültekin, "Projemizin mimarisine çok önem gösterdik. Hem dış mimari hem de iç mimari için özel olarak çalıştık. Projenin genelinde bir ahenk oluşturduk. Dairelerde kullanılan tüm malzemeleri 1. Sınıf kalite kullandık. Lükste en üst sınıra ulaştık. Örnek dairemizi ziyaret eden 100 müşteriden 99'u büyük memnuniyetle ayrılıyor. Proje tamamlandığında herkesin yaşamak isteyeceği emsal bir proje olacak" dedi.