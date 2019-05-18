Yüzlerce aile bu ihaleyi bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde sınıfta kaldı. Büyükşehir'in 'yerinde dönüşüm' sloganı ile yola çıktığı proje kapsamında Uzundere ve Örnekköy'de belediye ile uzlaşma masasına oturup el sıkışan vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. 9 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilen Uzundere 3. Etap ile Örnekköy 2. Etap kentsel dönüşüm projeleri yasal süresi içinde teklif veren firma olmadığı için iptal edildi. Belediye Encümeni, her iki ihale dosyasını da Kentsel Dönüşüm Dairesi'ne geri gönderdi. İhalenin iptal edilmesi, Büyükşehir ile kat karşılığı sözleşme imzalayan vatandaşları da hayal kırıklığına uğrattı.

6 KEZ IHALEYE ÇIKTI

Büyükşehir, daha önce de Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için 6 kez ihaleye çıkmış her seferinde de teklif veren firma olmadığı için ihale iptal edilmek durumunda kalınmıştı. Ege Mahallesi'ndeki son ihale ise 27 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu ihale de diğerleri gibi katılımcı firma olmadığı için iptal edilmek durumunda kalınmıştı. Şimdi tüm gözler 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Gaziemir Aktepe Emrez 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanı kat karşılığı inşaat yapım işine çevrildi. Örnekköy ve Uzundere kentsel dönüşüm ihalelerinin hayal kırıklığı ile sonuçlanmasının ardından Aktepe Emrez'e yasal süresi içinde teklif gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Uzundere'de vatandaşlar adına konuşan Halil Arasan, "Sürekli bizi oyalıyorlar. Ben 3 katlı evime karşılık 2 daire aldım. Karşılığında da 55 bin lira borcun altına imza attım. Aradan geçen zaman dilimi içinde TEFE, TÜFE oranları ile borcum 80 bin liraya çıktı. 9 Mayıs'taki ihale katılımcı firma olmadığı için iptal edilmiş. Kimse ihaleye girip teklif vermemiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 1.5 ay sonra yeniden ihaleye çıkacakmış. Bu gidişle evimi belki de 5 sene sonra yıkacaklar. O zamana kadar da borcum 150 bin lirayı bulacak" dedi.



ÖRNEKKÖY'E 580 KONUT

Büyükşehır'ın ?Örnekköy'de gerçekleştirmeyi planladığı 2. Etap kentsel dönüşüm projesi 580 konut 11 işyerini kapsıyordu. Anahtar teslimi inşaat yapımı işi için tahmini bedeli 201 milyon 540 bin 794.83 lira olarak belirlenen projenin 24 ayda tamamlanması planlanmıştı. 19 etap halinde gerçekleştirilmesi öngörülen projede 1-13. etap aralığındaki bölgelerde konut blokları yer alacaktı. UZUNDERE 385 KONUT

Uzundere 3. Etap Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi için tahmini bedel 238 milyon 274 bin lira olarak belirlemişti. 2020 yılında hayata geçirilecek dev projede ev ve işyerlerinin 900 günde tamamlanması planlanıyordu. Eğer her şey yolunda gitseydi 17 bin 259 metrekarelik alanda 12 blok, 385 konut, 20 konut altı ticaret ve 31 ticaret, 78 ofis ve 120 odalı otel ile 111 bin metrekare inşaat alanını kapsayan alanda kat karşılığı anahtar teslimi yapım işi önümüzdeki haftalarda başlayacaktı.