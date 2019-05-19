600 öğrenci Atatürk’ün imzasını oluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Aliağa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Alp Oğuz Anadolu Lisesi tarafından dikkat çeken bir koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri; Zeliha Başkan ve Okul Müdürü Ali Gürlek öncülüğünde bir koreografi hazırlığına girişti. Milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle Atatürk'ün imzasını oluşturmak isteyen öğrenciler, her gün belirli saatlerde çalışma yaptı. Beklenen gün geldi çattı, 600 öğrenci ve 43 öğretmen Atatürk'ün imzası oluşturmayı başardı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Koreografi, sosyal medyada da en çok paylaşımlar arasına girdi. Okul Müdürü Ali Gürlek, "Bu yıl milli mücadelemizin 100. yıllı. Okul bahçesine tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla Atatürk'ün imzası oldu. Profesyonel destek almadık, öğretmenlerimizin kendi emeği" dedi.