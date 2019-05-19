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AK Parti yeni yönetimini açıkladı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
AK Parti İzmir yeni yönetimini açıkladı
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yönetim kurulu listesini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izleyecekleri yol haritalarını anlatan Başkan Sürekli, "Genel Merkezimiz'e teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın izni ile bu göreve geldik. Bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için çok iyi bir destek verdiler. Titiz bir çalışma yaptık. İlimize gelen kanaat önderleriyle görüştük. 6 ile 7 bin kişiye tekabül edebiliyor. Yaklaşık bu kadar kişinin görüşünü almış olduk. İlk defa bir yönetim oluştururken anket çalışması yaptık. 2710 kişiden sağlık sonuçlar aldık. İzmir il yönetiminden talep ve beklentileriniz nelerdir, mahallenizdeki sorunlar nelerdir diye sorduk. Bundan sonra da çalışmalarımıza bilimsel verilerde devam edeceğiz" dedi. Sürekli, 50 kişilik yönetim kurulu listesinin ardından 25 kişilik yedek listeyi ise ileriki günlerde açıklayacaklarını belirtti.
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AK Parti İzmir yeni yönetimini açıkladı
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