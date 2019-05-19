Altın orman’da büyük kampanya

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Gürtaş İnşaat güvencesiyle yapımı geçtiğimiz nisan ayında yapımına başlanan Altın Orman projesi tüm hızıyla devam ediyor. Kendisine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarlanan projede toplam bin 215 konut yer alıyor. Şimdiye kadar yüzde 52'sinin satıldığı projede annelere özel bir kampanya başlattıklarını belirten Altın Orman Satış Müdürü Tuna Uğurluel, "Bir doğa projesi olan ve kendine ait özel bir koruluğu bulununan Altın Orman'ın yeni bir yaşam tarzı sunuyoruz. Şimdi de Annelere özel kampanyamızda yüzde 10 gibi az bir peşinat ve 40 ay sıfır faizle ev sahibi yapıyoruz. İlk kez böyle büyük ve özel bir kampanya yaptık. İnsanlar şaşırdı. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Aynı zamanda nakit alımlarda da yüzde 20'ye varan indirimiz devam ediyor. İnsanlar daire bedelinin yarısını ödüyorlar, yarısını da bir yıl sonra ödüyorlar. Bu arada kat irtifakı tapusunu da veriyoruz. Bu insanlarda güven oluşturuyor" dedi.Büyük bir hacme sahip yıldız üçgen şeklindeki projenin 2020'nin sonunda teslim edileceğini belirten Uğurluel, "İnşaat kalitemiz Ankara'da yaptığımız projelerden bellidir. İleride daire sahiplerinin çok mutlu olacağına inanıyoruz. 36 yıllık bir tecrübe, şimdiye kadar 4.5 milyon metrekarelik inşaat alanının yanı sıra hiçbir zaman ayıbımız kusurumuz olmazken, her zaman da teslimatı söylediğimizden erken yapmamız bizim farkımızı ortaya koyuyor. 38 bin metrekarelik alanda 15 bin metrekare zeytin ve incir ağaçları ile dolu olacak. Ve yine en önemli konulardan biri de projede yer alan bin 215 konutu tek seferde bitip anahtarı teslim edeceğiz" diye konuştu.