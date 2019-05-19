Yemekhanede başladı bronz madalya kazandı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI Serinhisar'daki Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Murat Dirier'in öğrenciler için yemekhaneye dart tahtası astırdı. Dirier, atışlarda başarılı olan öğrencileri seçip uluslararası yarışmalara hazırladı. Burada yapılan antrenmanlarda başarıyı yakalayan öğrenciler, bölge ve il birincilikleri kazanmaya başladı. Okulun kızlar dart takım kaptanı son sınıf öğrencisi Merve Erden (18) ise milli takım seçmelerini kazanarak İspanya'da düzenlenen 18. Dart Akdeniz Kupası'na gitme hakkını elde etti. Yarışlarda takım arkadaşı Nesibe Yıldız ile genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Erden, hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluklarına çevirdi.Merve Erden, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle merak olarak başladığı dart sporunda milli formayla elde ettiği başarıların kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Erden, imkan verildiğinde Türk gencinin neler yapabileceğini gösterdiğini, dartın kendisine çok şey kattığını ifade etti. Beden eğitimi öğretmeni Murat Dirier ise yemekhaneye kurdukları dart tahtasının öğrencilerin hayatlarını değiştirdiğini, 2015'ten bu yana 100'e yakın madalya ve kupa kazandıklarını anlattı.