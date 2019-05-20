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bu kez 90+3’te yıkıldı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Akhisarspor bu kez 90+3’te yıkıldı
SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek küme düşmesi kesinleşen ve hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı Galatasaray'a kaptıran Akhisarspor, 33. hafta mücadelesinde evinde 2 kez öne geçtiği maçta İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor'un gollerini 37'nci dakikada Regattin, 80'inci dakikada Manu, Kayserispor'un gollerini 61. dakikada Kravets, 90+3'üncü dakikada Gyan attı. Bu sonuçla son sıradaki ev sahibi ekip 26 puana, konuk takım ise 41 puana ulaştı.
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Akhisarspor bu kez 90+3’te yıkıldı
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