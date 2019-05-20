Altınordu hep aynı!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in son haftasında galibiyetin yettiği maçta Giresunspor'a kaybeden Altınordu, son 5 sezondur mücadele ettiği ligde Play-Off'u 4. kez kaçırdı.Altınordu, bu sezon da Adana Demirspor'un gerisinde 1 puan farkla play-off'a kalamadı. Bundan önceki 2 sezonda averajla Altınordu'nun önünde yer alan Erzurumspor ile Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.amigosu, Sarı Yaşar lakaplı Yaşar Tunçses uzun süredir tedavi gördüğü demans hastalığına yenik düştü. 86 yaşında hayata gözlerini yuman merhumun cenazesi, bugün Bahçelievler Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedilecek. Altınordu kulübü taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza, başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullandı.