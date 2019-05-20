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Altınordu hep aynı!

Giresunspor’a 3-1 mağlup olarak Play-Off’a kalmayı başaramayan Altınordu, son 5 sezonda 4. kez ilk 6’yı son maçında kaçırdı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Altınordu hep aynı!
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında galibiyetin yettiği maçta Giresunspor'a kaybeden Altınordu, son 5 sezondur mücadele ettiği ligde Play-Off'u 4. kez kaçırdı. 2014-2015'te play-off'un 1 puan uzağında kalan İzmir temsilcisi, 2016-2017'de Göztepe ve Giresunspor, geçen sezon da BŞB Erzurumspor ve Gazişehir'in averajla gerisinde kalmıştı. Altınordu, bu sezon da Adana Demirspor'un gerisinde 1 puan farkla play-off'a kalamadı. Bundan önceki 2 sezonda averajla Altınordu'nun önünde yer alan Erzurumspor ile Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.

SARI YAŞAR VEFAT ETTİ
ALTINORDU'NUN amigosu, Sarı Yaşar lakaplı Yaşar Tunçses uzun süredir tedavi gördüğü demans hastalığına yenik düştü. 86 yaşında hayata gözlerini yuman merhumun cenazesi, bugün Bahçelievler Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedilecek. Altınordu kulübü taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza, başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullandı.
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Altınordu hep aynı!
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