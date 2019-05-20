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’de sürgün ve soykırım şehitleri anıldı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Balıkesir’de sürgün ve soykırım şehitleri anıldı
KIRIM Türkleri Derneği Balıkesir Şubesi, "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgün ve Soykırımını Anma Günü" dolayısıyla, sürgünde hayatını kaybedenleri andı. Dernek yöneticileri geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Başçeşme Mezarlığı'nda Kırım Türkleri liderlerinden Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın kabrini ziyaret ederek, dualar okudu. Akşamda dernek üyeleri çarşı merkezde bir araya gelerek, Tarak Tamgalı bayraklar ve Türk bayraklarıyla Kırım Tatarları'nın vatanlarından sürgün edilişinin 75. Matem Yılı'nı andılar.
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Balıkesir’de sürgün ve soykırım şehitleri anıldı
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