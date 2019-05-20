Bozuk arazilerden fayda sağlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8. Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahasında başlatılan "gelir getirici tür ağaçlandırması" çalışmaları sürüyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Bandırma ve Manyas ilçelerine bağlı üçer, Erdek'te 4, Marmara'da 5, Gönen'de 9, Susurluk'ta 4 olmak üzere 28 kırsal mahallede belirlenen çıplak araziler ve bozuk orman alanları dikime hazır hale getirildi. Daha sonra bu bölgelere 206 bin 135 zeytin, ceviz, fıstıkçamı, badem ve hünnap fidanı dikildi. Orman köylüsüne gelir kaynağı sağlanması hedefiyle başlatılan projede bal ormanına da yer verildi. Erdek ilçesinin Tatlısu ve Marmara ilçesinin Topağaç mahallelerinde birer bal ormanı tesis edildi. Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, "Hedefimiz hem köylümüzün gelir elde etmesi hem de atıl bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilmesi" dedi.