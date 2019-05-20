Denizli’de gündem Yücel İldiz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra geri dönen Abalı Denizlispor'da yeni sezonun planlaması da hafta içinde başlayacak. Ali Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak teknik direktör Yücel İldiz'le görüşecek.Önce iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten başkan Çetin, daha sonra dış transfere yöneleceklerini açıkladı.Süper Lig için 70 milyon TL bütçe ayıracaklarını anlatan Başkan Çetin, "Daha önce 60 milyon TL olan transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık. Ayıracağımız rakam 100 olsun diyenler oldu ancak bütçemiz kısıtlı. Pahada hafif ama kaliteli oyuncuları Denizlispor'a kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.Ama gitmek isteyen olursa da yollarımızı ayıracağız. Hedefimizi Süper Lig'de ilk 5 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Tüm Türkiye'ye Denizlispor'un Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğini gösterdik. Lider olduk, bu sonucun tüm camiaya yakıştığını düşünüyorum" dedi.