Ege’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması, tüm yurtta olduğu gibi Ege Bölgesi'nde kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genclik ve Spor Bayramı için İzmir, Manisa, Denizli ve Balıkesir'de törenler düzenlendi. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı İzmir milletvekilleri katıldı. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik adına yapılan konuşmalar ve şiirlerin ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı okundu. Daha sonra sporcuların ve öğrencilerin oluşturduğu ekipler gösteri sundu. Down sendromlu çocukların vals gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. "Ana'dan Ata'ya Bisiklet Turu" kapsamında Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım mezarından alınan Türk bayrağı, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Etkinlik kapsamında dağcılar alandaki Türk Telekom binasının çatısından Türk bayraklarıyla iniş yaptı. Programın sonunda gençler meydanda katılımcılarla Türk bayrağı açtı, 19 Mayıs Marşı'nı okudu.Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde Denizli'deki etkinlikler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik önünden, etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.Törende şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından girdikleri yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi 1919 lise öğrencisi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde topluca harmandalı oynayarak kutladı.Manisa'da törenlerin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Tören alanındaki Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, 100'üncü yıla özel hazırlanan 100 metre uzunluğunda bayrağı açarak, Halil Erdoğan Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na geçti. Protokol üyeleri de açılan dev bayrağın arkasından yürüdü. kutlamaprogramında öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp, şiirler okumasıyla devam etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki taekwondo, jimnastik, judo ve güreş sporcuları gösteriler sundu. Taekwondo sporcuları, gösteri sonunda açtıkları Türk bayrağı ile alkış topladı.Milli Mücadele'nin simgesi Bandırma Vapuru'na adını veren Balıkesir'in Bandırma ilçesinde coşku ve gurur hakimdi.