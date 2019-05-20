Ege’nin altın çocukları

BUGÜN NELER OLDU

çeşitli spor müsabakalarında temsil eden Egeli genç sporcular, kazandıkları başarı ve madalyalarla gururumuz oluyor. İzmirli lise öğrencisi ferdi sporcu Doğukan Sermikli (16), 2017'de Kung Fu'da Türkiye Şampiyonu olduktan sonra, Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etti. Doğukan, "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olup ülkemi ve annemi daha güzel temsil etmek" dedi.Manisa'da ailesinin enerjisini atması için judoya yönlendirdiği Mert Şişmanlar, son 2 yılda, Litvanya'da ki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 1. Bulgaristan'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2.ve Bahamalar'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise 3. oldu. Şişmanlar, "Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak" diye konuştu.Rüzgarın Kızı' lakaplı Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Tekvandoya 6 yaşında başlayan milli sporcu Abdullah Ömer Yarlı ise çeşitli nedenlerle tekvandoyu bırakmak zorunda olan 4 ağabeyinin elde edemediği şampiyonluklar için ter döküyor.