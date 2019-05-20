Göztepe daha ne yapsın!

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üper Lig'in 33. haftasında küme kalma mücadelesi veren Göztepe, Bursa'da hem hakemlerle hem rakibiyle girdiği mücadeleden bir puan çıkardı: 0-0.
Göztepe 51. dakikada Deniz Kadah ile penaltı atışından faydalanamadı. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, penaltı atışını çıkarmayı başardı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 35'e, Bursaspor ise 34'e yükseltti.
Mücadelenin 11. dakikasında Göztepe'nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol, VAR kararı ile iptal edidi. Sol kanattan duran top kazanan Göztepe'de Berkan Emir, ceza sahasına orta yapmayı tercih etti. Bursaspor savunmasından sıyrılan Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
GENÇERLER'DEN UYARI GELDİ
Hakem Mete Kalkavan, VAR Hakemi Koray Gençerler ile pozisyon hakkında görüşme yaptı. Koray Gençerler'den gelen uyarı sonrası Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve ofsayt gerekçesiyle golün iptal olduğunu belirtti.
Göztepe'nin
72. dakikada Halil Akbunar ile
bulduğu gol de VAR incelemesi sonrası
ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
KADERİ ERZURUM'A BAĞLI
GÖZTEPE, Bursaspor ile oynadığı maçın ardından taraftarının çağrısıyla tekrar sahaya çıktı. Karşılaşmanın 51. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Deniz Kadah, taraftarları selamladı. Gözyaşlarını tutamayan Kadah, son oynayacakları maç Ankaragücü maçı için taraftarlarına gol sözü verdi. Öte yandan teknik direktör Tamer Tuna, Süper Lig'de sezonun son maçında karşılaşacakları Ankaragücü'nü yenerek ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta kazansa da bu kümede kalmasına yetmeyebilir. Erzurumspor'un bugün Fenerbahçe ve haftaya Kayseri ile oynayacağı karşılaşmalar küme düşme hattının kaderi için büyük önem taşıyor.