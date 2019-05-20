Göztepe daha ne yapsın!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 33. haftasında küme kalma mücadelesi veren Göztepe, Bursa'da hem hakemlerleGöztepe 51. dakikada Deniz Kadah ile penaltı atışından faydalanamadı. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, penaltı atışını çıkarmayı başardı.Mücadelenin 11. dakikasında Göztepe'nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol, VAR kararı ile iptal edidi. Sol kanattan duran top kazanan Göztepe'de Berkan Emir, ceza sahasına orta yapmayı tercih etti. Bursaspor savunmasından sıyrılan Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Göztepe'nin72. dakikada Halil Akbunar ilebulduğu gol de VAR incelemesi sonrasıofsayt gerekçesiyle iptal edildi.GÖZTEPE, Bursaspor ile oynadığı maçın ardından taraftarının çağrısıyla tekrar sahaya çıktı. Karşılaşmanın 51. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Deniz Kadah, taraftarları selamladı. Gözyaşlarını tutamayan Kadah, son oynayacakları maç Ankaragücü maçı için taraftarlarına gol sözü verdi.İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta kazansa da bu kümede kalmasına yetmeyebilir. Erzurumspor'un bugün Fenerbahçe ve haftaya Kayseri ile oynayacağı karşılaşmalar küme düşme hattının kaderi için büyük önem taşıyor.