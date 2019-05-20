Kaçak balık avcıları havadan yakalandı

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmara Gölü'nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendisleri göl üzerine drone yardımı ile havadan denetim gerçekleştirdi. Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü'ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone yardımı ile tespit edilerek görüntüleri kayıt altına alındı. Yasa dışı avcılık yapan kişiler, drone çekimini fark etmeleri sonrası üzerlerini kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalıştı. Yakalanan kaçak balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı.Manisa il ve ilçe müdürlükleri tarafından rutin olarak denetimlerin sürekli devam etmekte olduğunu ve balıkların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında gerek drone, gerekse yüksek yakınlaştırma özellikli fotokameralarla kaçak avcılara göz açtırılmadığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Teknoloji, denetimlerimizde işimizi hem kolaylaştırıy hem de verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır" dedi.