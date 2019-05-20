Lebip Timor: Günahı boynunuza

HAFTANIN değil, sezonun finaline çıktılar Bursa'da. Ev sahibinin 40 bini aşkın taraftar desteğini arkasına almasına rağmen, oyun daha ilk düdükle birlikte Göztepe kontrolünde başladı. Kaybedenin canı acıyacağı, daha da ötesinde "yandım Allah"
diye feryat edeceği bir oyunu kurgulamak ta, oynamak ta çok zordu. Olası bir beraberliğe, diğer maçların skorlarına göre "istemem ama yan cebime koy" diyecek takım Göztepe olmasına rağmen, maça 4 forvetle başlaması bir Tamer Tuna cesareti olmalıydı.
Son haftayı Malatya deplasmanında geçirecek olan Bursaspor'un olmazsa olmazı ise 3 puandı, gerisi yalandı. Kaybetme korkusu kafalara dolanınca, toplar da ayaklara dolanıyor ve ne keyif veriyorlardı, ne de heyecan. Göztepe'nin önce VAR'a sonra benim kafama takılan bir golü, Umut Nayır'ın tek kafa vuruşu dışında tipik bir orta saha didişmesine sahne olan ilk yarı başladığı gibi golsüz biterken, son 45 dakikalık tehlikeli virajlar başlıyordu.
51. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıda, Deniz'in vuruşunu Okan kurtarırken, takımını da ipten alıyordu. Ancak penaltıda Jerome'yi indiren Chedjou'nun son adamdan atılmaması da katmerli bir hakem ayıbı idi. Tıpkı ilk yarıda Bursaspor kaptanına çıkmayan kırmızı kart gibi. 72. dakikada Halil'in attığı gol de VAR'a takılırken, son dakikaları nefes kesiyordu maçın. Son düdük çaldığında "ahı gitmiş, vahı kalmış" son Anadolu şampiyonu karşısında…
Çok kıymetli 2 puanı Bursa'da bırakan tarafın da Göztepe olduğunu söylemeliyiz.
Ancaaak, Bursaspor'a çıkaramadığı
2 kırmızı ile hem Mete Kalkavan'ın
hem de 2 iptal edilen Göztepe golüne çizdiği
çizgilerle çizik atan VAR'ın başındakilerin vebali çok büyüktür, çook!