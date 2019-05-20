Lebip Timor: Günahı boynunuza

BUGÜN NELER OLDU

HAFTANIN değil, sezonun finaline çıktılar Bursa'da. Ev sahibinin 40 bini aşkın taraftar desteğini arkasına almasına rağmen, oyun daha ilk düdükle birlikte Göztepe kontrolünde başladı. Kaybedenin canı acıyacağı, daha da ötesindediye feryat edeceği bir oyunu kurgulamak ta, oynamak ta çok zordu. Olası bir beraberliğe, diğer maçların skorlarına göre "istemem ama yan cebime koy" diyecek takım Göztepe olmasına rağmen, maça 4 forvetle başlaması bir Tamer Tuna cesareti olmalıydı.Son haftayı Malatya deplasmanında geçirecek olan Bursaspor'un olmazsa olmazı ise 3 puandı, gerisi yalandı. Kaybetme korkusu kafalara dolanınca, toplar da ayaklara dolanıyor ve ne keyif veriyorlardı, ne de heyecan.51. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıda, Deniz'in vuruşunu Okan kurtarırken, takımını da ipten alıyordu. Ancak penaltıda Jerome'yi indiren Chedjou'nun son adamdan atılmaması da katmerli bir hakem ayıbı idi. Tıpkı ilk yarıda Bursaspor kaptanına çıkmayan kırmızı kart gibi. 72. dakikada Halil'in attığı gol de VAR'a takılırken, son dakikaları nefes kesiyordu maçın. Son düdük çaldığında "ahı gitmiş, vahı kalmış" son Anadolu şampiyonu karşısında…Ancaaak, Bursaspor'a çıkaramadığı2 kırmızı ile hem Mete Kalkavan'ınhem de 2 iptal edilen Göztepe golüne çizdiğiçizgilerle çizik atan