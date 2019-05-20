PAÜ’de Atıkmatikler ile puan toplanacak

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. dr. Hüseyin Bağ, göreve geldiği günden bu yana örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Doğayı korumaya yönelik çalışmaları hayata geçiren Rektör Bağ ve PAÜ yönetimi, 'Sıfır Atık' projesine Atıkmatikler ile katkı sunuyor. Geri dönüşümü teşvik etmek ve doğayı korumak amacıyla PAÜ Kınıklı Yerleşkesinde farklı ve yeni bir hizmet olan, atıkları ayrı toplamayı özendiren yeni bir uygulama başlatıldı. Rektör Bağ, "Kampüsümüz içerisindeki öğrenci yoğunluğu ve oluşan günlük atığın miktarı düşünüldüğünde hem çevremiz hem de yaşadığımız yer kürenin daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bu ve benzeri projelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.PAÜ'nün Kınıklı Yerleşkesinin on ayrı noktasına plastik, cam ve metal atığı toplama makinesi Atıkmatik sistemi kuruldu. Atıkmatik sistemiyle, çevre dostu öğrenciler ayrıca geri dönüşüm ürünlerinden puan kazanma imkanı bulacak. Kartlı sistemle çalışan atıkmatikler; içine atlan her cam, plastik ve metal için bir puan kazandıracak. Atıkların otomatlara atılmasında kazanılan puanlar Pamukkale Üniversitesi akademik/idari personel ve öğrencilerinin kullandığı PAÜ akıllı kartlara yüklenecek. Elde edilen bu puanlar, okul kantin ve kafelerinde kullanılabilecek.