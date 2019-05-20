Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Torbacılara operasyon

Torbacılara operasyon

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Torbacılara operasyon
BALIKESIR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbarı değerlendirdi. Ekipler, şüpheli bir aracı takip etmeye başladı. Balıkesir'e girdiği tespit edilen araç narkotik polisince fiziki takibe alındı. Balıkesir girişinde durdurulan araçtaki M.S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbacılara operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN