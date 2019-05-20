Torbacılara operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbarı değerlendirdi. Ekipler, şüpheli bir aracı takip etmeye başladı. Balıkesir'e girdiği tespit edilen araç narkotik polisince fiziki takibe alındı. Balıkesir girişinde durdurulan araçtaki M.S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.