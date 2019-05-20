Türkiye’nin ilk ‘netball’ maçı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

adımları 1900'lu yıllarda atılan ve İngiltere'deki kadın hakları savunucuları tarafından başlatılan netball, son yollarda dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Temelde sadece kadınlara yönelik bir spor dalı olan netball, görünüşü itibariyle basketbola benzese de basketbol kadar hentbol ve erkeklerin kadınlarla birlikte oynadığı korfballdan farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Dünya genelinde yaklaşık 70 ülkede kadınlar tarafından oynanıp turnuvalarının düzenlendiği netball'un Türkiye'de de ilk adımları atılıyor. Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde bulunan Hanife Ahmet Paralı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencileri, amatör olarak netball oynuyor. Beden eğitim öğretmenlerinin internet üzerinden öğrendiği oyunu amatör olarak oynayan öğrenciler, oyunun ülke genelinde yaygınlaştırılıp müsabakaların yapılmasını istiyor. Netball'u Türkiye'de ilk kendilerinin başlattığı bir spor branşı olduğunu belirten okul müdürü Ali Ozgan, "İlk olarak biz başlattığımız için biz çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. İnşallah bu spor branşının tüm okullarımıza yayılmasını temenni ediyoruz" dedi.