70 milyon TL’yi kim istemez!

SPOR Toto 1. Lig'de son maçta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yine kaçıran Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan önemli açıklamalar yaptı. Özkan, "Dört kez kapısına kadar geldiğimiz Play-Off'u ve Süper Lig'i kimse elinin tersiyle itemez. 70 milyon TL'lik Süper Lig geliri, Altınordu Futbol Akademisi'nde yapmak istediklerimizi hızlandırırken, gençlerimize daha da fazla yatırım yapmamızı sağlayacaktı.
Fakat yaşananlar yolun sonu değil, hayat devam ediyor. Kulübümüzün planlamasında bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.
SÜPER LİG SİZİ TÜKETEBİLİR
Son 6 sezonda Süper Lig'e yükselen 18 takımdan 7'si milyonlarca dolar borçla küme düştüğünü belirten Özkan, "Süper Lig, eğer gerçek bir planlamanız yoksa sizi tüketebilir. Bu nedenle hedefimizi 2023 yılı olarak belirlemiştik" dedi.