70 milyon TL’yi kim istemez!

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SPOR Toto 1. Lig'de son maçta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yine kaçıran Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan önemli açıklamalar yaptı. Özkan,Fakat yaşananlar yolun sonu değil, hayat devam ediyor. Kulübümüzün planlamasında bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.Son 6 sezonda Süper Lig'e yükselen 18 takımdan 7'si milyonlarca dolar borçla küme düştüğünü belirten Özkan, "Süper Lig, eğer gerçek bir planlamanız yoksa sizi tüketebilir. Bu nedenle hedefimizi 2023 yılı olarak belirlemiştik" dedi.