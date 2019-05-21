Buradan mezun olanın işi hazır

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen şubat ayında "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı. Bu kapsamda turizm alanında kalifiye personel yetiştiren okulların öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini turistik otel ve işletmelerde almalarına yönelik somut adımlar atılıyor. Protokol doğrultusunda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin turizm ve otelcilik branşındaki öğrenciler, geçen aydan itibaren Akdeniz ve Ege sahillerinin seçkin turistik işletmelerinde staj görüyor. Bu işletmelerde hem ücret hem de eğitim alarak kendilerini yetiştiren öğrenciler, başarılı olmaları durumunda staj gördükleri yerlerde hiç beklemeden iş hayatına atılacak. Ayrıca öğrencilere, kara yoluyla ulaşım da sağlanabilen Lale Adası'ndaki okul yerleşkesinde bulunan uygulama otelinde staj görme imkanı sağlanıyor.Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü'nün önemine de dikkati çeken lisenin teknik müdür yardımcısı Abdülaziz Yük, "Öğrencilerimiz proje kapsamında işbaşı eğitimlerini, protokolü uyguladığımız paydaşımız olan zincir bir otelde yapmaya başladı. Öğrencilerimize protokol kapsamında istihdam kapıları sonuna kadar açılacak. Sözleşme imzalayan tüm öğrencilerimize iş garantisi kurumlarımız tarafından veriliyor" dedi.