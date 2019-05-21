Ege, konserlerle bayramı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı. İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde fener alayı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında İzmirliler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önce atabarı, ardından ise harmandalı oynadı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceylan Ertem'e eşlik ederek şarkı söyledi. Ceylan Ertem'in ardından ise Rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, söylediği şarkılar ile İzmirlilere coşku dolu dakikalar yaşattı. İki ünlü sanatçının konseri bitmesine rağmen vatanadaşlar alanı terk etmeyerek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.Balıkesir Tren Garı önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi üzerinden Atatürk anıtına yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Atatürk Anıtında sona erdi. Kutlamalar, akşam Kuvayi Milliye meydanındaki Pamela konseri ile devam etti.Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen 560.Çağlak Festivali, Fener alayı ile açılışının ardından ünlü pop müzik sanatçılarından Gökçe konseri ile devam etti. Akhisar Belediyesi Gölet Konser alanında sahne alan gençlerin sevilen sesi Gökçe şarkılarıyla binlerce hayranına muhteşem bir gece yaşattı.