Karşıyaka’da bayram gerginliği

BUGÜN NELER OLDU

, adliye binası bahçesindeki 19 Mayıs töreninde, Atatürk Anıtı'na İlçe Spor Müdürlüğü'nce çelenk bırakıldıktan sonra programın sona erdiği duyuruldu. Bunun üzerine CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, törenin sadece çelenkle bitirilmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da kutlamaların 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde devam edeceğini belirtti. AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Kutlamaların 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam edeceğini söyledik. CHP İlçe Başkanı bu kutlama etkinliklerine katılmayacağını belirtti" diye konuştu.