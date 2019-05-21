Kiraz, şehidini toprağa verdi

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Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaparken beyin kanaması geçiren İzmirli topçu onbaşı Emre Okan (21), 40 günlük yaşam savaşını kaybetti. Okan, tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Bekar olan Şehit Onbaşı Emre Okan'ın İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi ilçede büyük üzüntü yaratırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Ankara'dan Kiraz'a getirilen şehit askerin cenazesi, Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra merkeze 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Umurcalı Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle dışında bulunan baba evinin önünden son kez geçirilen şehit Emre Okan'ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi. Şehit askerin tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazından sonra şehit Emre Okan, mezarlıkta toprağa verildi.