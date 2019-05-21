Kuşcenneti’nde kuluçka zamanı

BUGÜN NELER OLDU

, her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nda kuluçka heyecanı yaşanıyor. Milli Park'ta bulunan havzada su miktarı artarak kuluçka ve barınma için yeterli seviyeye ulaştı. Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolları üzerinde bulunan Kuşcenneti Milli Parkı'na, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuş geldi. Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen "Avrupa Diploması"nın en üst kategorisi olan "A" sınıfı diplomayla 1976 yılında ödüllendirilen Kuşcenneti Milli Parkı'nda şimdilerde kuluçka heyecanı yaşanıyor. Kuşcenneti Milli Parkı'nın her yıl yaklaşık 60 bin turist tarafından ziyaret edildiğini belirten Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, "Dünyanın dört bir köşesinden gelen doğa meraklıları buradaki kuş müzesini geziyor ayrıca bölgedeki kuş çeşitlerini yakından görme ve bilgi alma şansına sahip oluyor" diye konuştu.