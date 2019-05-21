Liman esnafı, 2020’den umutlu

BUGÜN NELER OLDU

yılından sonra Türkiye limanlarından çekilen kruvaziyer gemileri, rotalarını yeniden Türkiye'ye çeviriyor. İzmir'de 2019'da henüz planlı bir sefer olmasa da, 2019-2020 yıllarında 230'u Kuşadası'na olmak üzere limanlarımıza 350 geminin gelmesi planlanıyor. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "2020-2021 yıllarında eski günlerimize döneceğiz" dedi. İzmir liman esnafı da 2019'da İzmir'e planlı sefer olmadığı için umutlarını 2020 yılına bağladı. Esnaflardan Nihat Eracar, "Liman eski hızına kavuşursa tüm İzmir esnafı çok büyük kazanç sağlar" dedi. Faysal Acar Hamza Dağ Ceyda Bölünmez Çankırı Mustafa İduğ Abdülaziz Yük