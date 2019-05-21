Manisa’da sezaryen oranları düştü

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı'nın önemle vurgu yaptığı normal doğumlar, yapılan teşvik, çalışma ve bilinçlendirmelerle Manisa'da artmaya başladı. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Manisa'da normal doğumun tercih edilerek sezaryen oranlarının düştüğünü açıkladı. Doğumun dünyanın en sıra dışı olayı olduğunu dile getiren Yemenici, "Doğum sürecinde, anne ve çocuk arasında çok özel bir bağın tesis edildiği biliniyor. Fakat ne yazık ki, son yıllarda bu süreç çeşitli müdahalelerin konusu haline gelmiştir. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, artık tercih edilebilir bir doğum şeklini almıştır. Oysa asıl olan, müdahalesiz normal doğumdur. Sezaryen, zorunlu sebeplerle ve doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcıdır" dedi. Manisa'da 5 kamu hastanesinin 'Anne dostu hastane' unvanı aldığını belirten Yemenici, "İlimizde özel hastanelerin de programa katılması ile 2018 yılı sonunda 2017 yılına göre primer sezaryen oranlarında anlamlı düşüş görüldü. 2017'de yüzde 45 olan özel hastanelerin primer sezaryen oranı, 2018 yılında yüzde 35 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hedefimiz, il genelinde yüzde 27,6 olan primer yani ilk doğumda sezaryen oranını, Türkiye ortalaması olan yüzde 25'in altına çekmektir" dedi.