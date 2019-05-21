Pazarcıların istediği oldu

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazar Yerinde mağdur olan 860 pazarcının 17 ay süren mücadelesi zaferle sonuçlandı. Hükümetin tüm çabalarına rağmen Başkan Kocaoğlu ve eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın onay vermediği viyadük altına pazar yeri kurulmasına ilişkin engeller, yerel seçimlerin ardından bir bir ortadan kalktı. Özkanlar Pazar Yeri Esnaf Derneği Başkanı Faysal Acar ve beraberindekilerin ısrarlı mücadelesi sonucu Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, viyadük altının pazar yeri olarak kullanılmak şartıyla belediyeye kiralanması için resmen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Bugüne kadar sorunun çözülmesine ilişkin büyük gayret sarf eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İzmir milletvekili Hamza Dağ da tahsisin bir an önce gerçekleşmesi için devreye girdi.17 aydır sürdürdükleri haklı mücadelenin zaferle sonuçlandığını belirten Faysal Acar; "Kapatılan Pazar yerinin yeniden açılması benim en büyük hayalimdi. Bu hayalimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu uğurda jop yiyip biber gazına maruz bırakılsak da, itilip kakılsak da haklı olduğumuz davamızdan geri adım atmadık. Baskılara boyun eğmedik. İnandık, başardık. 17 aydır mağdur edilen pazarcı esnafının yüzü sonunda güldü" dedi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eski Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ arasındaki siyasi çekişme nedeniyle kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nden ekmek yiyen 860 pazarcı esnafının aileleri ile birlikte yok yere mağdur edildiğini belirten Acar, "Niyahet o zor ve kötü günler geride kaldı. Tunç Soyer ile seçimden önce kapatılan pazar yerinin orada buluştuk. Ardından da viyadük altına gidip orada incelemelerde bulunduk. Seçim sonrası Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, viyadük altı için başvuruda bulundu. Viyadük altlarını Karayolları Vakfı (KAV) işletiyor. Önümüzdeki günlerde bir heyet viyadük altında inceleme yapacak. Ardından da tahsise ilişkin protokolün hazırlıklarına başlanacak" dedi.Hükümetin ilk günden bu yana sorunun çözümünden yana atılması gereken her türlü adımı atttığını hatırlatan Acar, "CHP içindeki siyasi çekişmeler önümüzdeki en büyük engeldi. Yerel seçimlerden sonra bütün sorunlar tek tek aşıldı. Bu aşamada esnaf olarak tek kırmızı çizgimiz var. O da tezgah başına ayrılacak alan konusu. Biz tezgah başına 3'e 3 yani 9 metrekarelik bir alan ayrılmasını talep ediyoruz. Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri Esnaf Derneği olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.Acar, Özkanlar Pazar Yeri Esnafı adına Ege Sabah'a teşekkür etti. Acar, "Yaptığınız etkili yayınlarla bizim sesimiz oldunuz. Haklı mücadelemizin geniş kitlelere yayılmasını sağladınız" dedi.