Şato kararı tepki çekti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Varyanttaki eski Tarihi Şato Restoranı Başkanlık konutuna dönüştürme kararı kent gündemine bomba gibi düştü. Egeli Sabah'ın, 'Soyer Ailesi Şato Yaptırıyor' başlığıyla manşetine taşıdığı haberin ardından karara tepkiler de gecikmedi. CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden Soyer'in bu kararını eleştirdi.Soyer'e 'Bu kararından vazgeç' çağrısı yapan Karataş kişisel hesabından sert bir açıklama yaptı. Karataş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bu tarihi kimliği olan yapı ancak resmi kabullerin yapıldığı, Devlet Konuk Evi olarak kullanılır. Senin konut evin olarak kullanılamaz... Yakışanda budur. Bunu senden önceki hiç bir belediye başkanı denemedi. Aklından bile geçirmedi. Eğer kararından dönmezsen bir partidaşın olarak karşında olacağımı bilmeni isterim" dedi. Karataş'ın 'Tarihi şato konut olmaz' başlığı ile paylaştığı yazı takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Yaşananlara tepki gösteren partililer Soyer'in kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.Yapma Tunç Soyer...Yapma...Duydum ki !...Varyanttaki tarihi şatoyu...Kendine konut yapıyormuşsun...Orada oturacakmışsın..Sakın yapma !...İkinci derece arkeolojik sit alanı bölgesinde olan...İzmir Büyükşehir belediyesi mülkiyetindeki bu tarihi kimliği olan yapı...Ancak resmi kabullerin yapıldığı...Devlet konuk evi olarak kullanılır...Senin konut evin olarak kullanılamaz...Yakışanda budur...Doğrusu da budur...Bunu senden önceki hiç bir belediye başkanı denemedi...Aklından bile geçirmedi...Bu kararından vazgeçmeni...Eşin Neptün Soyeri de vazgeçirmeni rica ederim...Eğer bu yanlışta devam edersen...Bir partidaşın olarak karşında olacağımı bilmeni isterim...Saygılarımla....?