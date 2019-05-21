Taraftar takımı bağrına bastı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de küme düşme yolunda en önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak şansını son haftaya bırakan Göztepe, galibiyetin eşiğinden döndü.Hem Bursasporlu hem de Göztepeli taraftarlar oynanan hayati maçta dostluklarından taviz vermedi.Teknik direktör Tamer Tuna da en çok üzülen isimlerin başında geldi. Bursa'da kazanmayı çok arzuladıklarını ifade eden genç teknik adam,ifadelerini kullandı.VAR hakemi Koray Gencerler'in uyarısıyla iptal edilen golleri değerlendiren Tamer Tuna, "İlk golde Alpaslan'ın koluna çekilen bir çizgi var. Tartışılacak bir pozisyon. Daha önce de bunları yaşadık. Topun ayaktan çıktığı anda saliseler hesap ediliyor ama bir salisede pozisyon bir metre değişiyor. Bu sezon birçok takımın kaderiyle oynandı. Bizim de kaderimizle oynadılar" dedi.Maç bitimi takımı tribüne davet eden Göztepe taraftarları oyuncularla birlikte İsyan Marşı'nı söyledi. Bornova Stadı'nda oynanacak Ankaragücü maçı öncesi futbolculara ve teknik ekibe moral veren sarı-kırmızılı futbolseverler Süper Lig'de kalma inançlarını taze tuttu.