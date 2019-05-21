Taraftar takımı bağrına bastı

S
üper Lig'de küme düşme yolunda en önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak şansını son haftaya bırakan Göztepe, galibiyetin eşiğinden döndü. Bursa'ya gelen 2 bin 300 taraftar ise adeta tribün şov yaptı. Karşılaşma boyunca 1 dakika bile susmayan Göztepeli taraftarlar, kaybedilen kritik 2 puana rağmen oyuncuları bağrına bastı.
Hem Bursasporlu hem de Göztepeli taraftarlar oynanan hayati maçta dostluklarından taviz vermedi. Büyük stres yaşayan iki grup karşılaşma bitiminde birbirlerini alkışlayarak stattan ayrıldı, ortaya örnek görüntüler çıktı.
Teknik direktör Tamer Tuna da en çok üzülen isimlerin başında geldi. Bursa'da kazanmayı çok arzuladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Maçın taktik analizini yapmama gerek yok. Kazansaydık, ligde devam edecektik. Şimdi Ankaragücü'nü yenip yolumuza devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek"
ifadelerini kullandı.
KADERİMİZLE OYNANDI
VAR hakemi Koray Gencerler'in uyarısıyla iptal edilen golleri değerlendiren Tamer Tuna, "İlk golde Alpaslan'ın koluna çekilen bir çizgi var. Tartışılacak bir pozisyon. Daha önce de bunları yaşadık. Topun ayaktan çıktığı anda saliseler hesap ediliyor ama bir salisede pozisyon bir metre değişiyor. Bu sezon birçok takımın kaderiyle oynandı. Bizim de kaderimizle oynadılar" dedi.
MARŞLA UĞURLADILAR
Maç bitimi takımı tribüne davet eden Göztepe taraftarları oyuncularla birlikte İsyan Marşı'nı söyledi. Bornova Stadı'nda oynanacak Ankaragücü maçı öncesi futbolculara ve teknik ekibe moral veren sarı-kırmızılı futbolseverler Süper Lig'de kalma inançlarını taze tuttu.