Ateş, öğrencilere okulu sevdirdi

22 yıllık öğretmen Züleyha Can, 3 yıl önce, sokakta bulduğu 1.5 aylık kediyi sahiplendi. Can, sağlık kontrolünü ve aşılarını yaptırdığı kediyi, kendisi işteyken bakabilecek kimse bulunmadığından, müdür yardımcısı olarak atandığı Atatürk İlkokuluna götürmeye karar verdi. Okulların açıldığı ilk gün elinde kedi taşıma çantasıyla yeni görev yerine giden Can, müdürden izin aldıktan sonra, kedi yavrusu için odasına su ve mama kabı, minder ve oyuncak koydu. Can'ın, çok hareketli olduğu için "Ateş" ismini verdiği kedi, kısa sürede çocukların sevgisini kazandı.Çocukların "Ateş"e sevgisini fark eden öğretmenler, yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamasında da kediden yardım alıyor. Eve gitmek isteyen öğrencileri "Okulda kalırsan Ateş'i sevebilirsin." diye ikna eden öğretmenler, "Uslu durursanız, ödevinizi yaparsanız Ateş sınıfımızı ziyarete gelebilir." diyerek çocukların derse motivasyonunu da artırıyor. Züleyha Can, Ateş sayesinde çocukların hayvanlara bakışını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi. Can, zaman zaman Ateş ile sınıfları ziyaret ettiklerini, öğrenciler ile kedi arasında dostluk oluştuğunu dile getirdim" dedi.